hanno siglato unaper avviare una collaborazione strategica, confermando il comune impegno nel percorso di. L'accordo si inserisce nel quadro del rispetto dei target europei di riduzione delle delle emissioni di CO2 del 55% al 2030 e dell'implementazione delle strategie europee e nazionali sull'idrogeno e sull'economia circolare.La lettera di intenti, sottoscritta dai tre Ad -- prevede la realizzazione congiuntacome la filiera dell', dell'(tra cui l'utilizzo di biometano) e la. In particolare, Eni e Snam apporteranno le proprie competenze tecniche e industriali e CDP le proprie competenze economico-finanziarie nonché di gestione dei rapporti con le istituzioni coinvolte nelle iniziative. L'intesa sarà sviluppata attraverso successivi accordi vincolanti fra le parti nel rispetto della normativa applicabile, ivi inclusa quella in materia di unbundling e operazioni tra parti correlate.Le iniziative congiunte punteranno alloed al suo utilizzo anche neii, alla promozione della mobilità sostenibile, attraverso la realizzazione dimultifunzione a(gas naturale compresso),(gas naturale liquefatto) eed allo sviluppo delle infrastrutture necessarie a garantiresul territorio nazionale perLe tre società coopereranno anche nellanei quali è più difficile abbattere le emissioni di CO2, come le raffinerie, sia attraverso lo sviluppo del potenziale di(CCS) per promuovere la produzione di idrogeno blu nella fase di transizione, sia progressivamente attraverso l'idrogeno verde. La collaborazione riguarderà anche la realizzazione di infrastrutture e attività di ricerca e sviluppo per lo"L'impegno congiunto di CDP, Eni e Snam è per noi motivo di grande soddisfazione. Si tratta di un'alleanza strategica, realizzata in un'ottica di sistema", ha affermato l'Amministratore delegato di CDP,, sottolineando che "questa intesa si inserisce pienamente nel percorso previsto dal Piano Industriale di CDP a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite".L'Amministratore delegato di Eni,, ha parlato di un'alleanza strategica "che riunisce competenze d'eccellenza e le mette a servizio del percorso di decarbonizzazione" del Paese. "Metteremo a fattor comune le nostre rispettive esperienze, risorse e tecnologie innovative - ha assicurato - per creare importanti sinergie in quegli ambiti della transizione energetica che rappresentano il futuro, come la cattura e stoccaggio della CO2, la filiera dell'idrogeno, verde e blu, le rinnovabili e i prodotti decarbonizzati per la mobilità sostenibile".La collaborazione tra aziende è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei e consentire al nostro Paese di essere in prima fila nelle nuove tecnologie sostenibili a livello globale", ha dichiarato l'Amministratore delegato di Snam,, parlando dell'intesa come di una "tappa essenziale per abilitare la transizione energetica lungo tutta la catena del valore".