CDP e Snam insieme per il rimboschimento del territorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -avviano unaper lo sviluppo e la realizzazione di progetti di riduzione e sssorbimento delle emissioni di CO2, tramite interventi die creazione di aree verdi sul territorio italiano.Sarà costituita a breve una, che promuoverà e realizzerà iniziative di imboschimento e rimboschimento su, sostenute economicamente da aziende e privati, mediante la vendita di servizi di piantumazione. L'obiettivo è piantareSnam e CDP offriranno un sostegno concreto alla nuova entità: CDP metterà a disposizione le sue competenze economiche ed il radicamento territoriale; Snam apporterà il know-how industriale e tecnico maturato in anni e le competenze nell'efficienza energetica e nella riforestazione urbana.Per, questo progetto rinnova l'impegno affermato neldi sviluppare iniziative volte a rispondere ai grandi trend internazionali relativi alla transizione energetica e al climate change, con un focus primario alla decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni. Per, l'avvio di questa partnership rappresenta ladi attenzione alla biodiversità e alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, che ha caratterizzato l'azienda in ottant'anni di realizzazione di infrastrutture, anche in ecosistemi delicati come aree colturali e parchi."Il contrasto ai cambiamenti climatici rappresenta oggi una priorità assoluta. Abbiamo bisogno di azioni concrete per garantire un futuro sostenibile", afferma, amministratore delegato di CDP, ricordando "la sostenibilità è uno dei pilastri del nostro Piano Industriale". "CDP, che a novembre 2019 è stata la prima istituzione finanziaria italiana ad essere accreditata al Green Climate Fund, lo strumento finanziario promosso dalle Nazioni Unite - aggiunge - prosegue con impegno nella realizzazione di progetti di adattamento e mitigazione, anche al fine di consentire all'Italia di affermare il proprio posizionamento strategico nell'ambito dell'Agenda per il Clima"., amministratore delegato di Snam, afferma che "con questa nuova iniziativa vogliamo mettere a disposizione del sistema Paese e delle imprese uno strumento concreto per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050". "Questo progetto con CDP - sottolinea - rafforza ulteriormente il nostro impegno nella transizione energetica e testimonia la sempre maggiore integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle nostre strategie aziendali".