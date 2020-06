Cdp e MPS insieme per il supporto alla crescita di Amplifon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la Corporate e Investment Bank del Gruppo Montepaschi,, con undi euro della durata di, di cui 33 milioni sottoscritti da CDP e 45 milioni da MPS Capital Services.Grazie alle risorse messe a disposizione dai due istituti finanziari, la società potràdella propria posizione di leadership nel settore, investendo nel programma di forte innovazione volto ad offrire una customer experience sempre più distintiva ai propri clienti.Amplifon, fondata a Milano nel 1950, nasce per fornire soluzioni e servizi per l'udito e, n el corso degli anni, si è sempre più concentrata sull'offerta di prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati. Oggi, la società opera in 28 Paesi, con una rete di oltre 11.000 punti vendita, impiegando complessivamente circa 17.000 persone e con un fatturato che nel 2019 ha superato i 1,7 miliardi di euro."L'intervento di CDP rappresenta un contributo concreto al percorso di crescita intrapresa dal Gruppo Amplifon, in Italia e all'estero. L'operazione conferma, anche in questa fase emergenziale", afferma, Responsabile della Divisione CDP Imprese, ricordando "l'importante ruolo di Cassa Depositi e Prestiti a supporto dei Gruppi Italiani che operano a livello globale e che sostengono importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo".Con questa operazione - affermaDirettore Generale di MPS Capital Services – "Mps Capital Services conferma così la propria vocazione a sostegno della ripresa del comparto produttivo del Paese"."Questo finanziamento, che segue il collocamento di successo del Bond a febbraio u.s. ed è parte dell'attività di rifinanziamento da circa 350 milioni di euro recentemente completata, testimonia ulteriormente la fiducia del mondo finanziario per la nostra realtà", sottolinea dichiarai, Chief Financial Officer di Amplifon.