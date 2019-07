Cdp e Leonardo, consolidata la collaborazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - S. Cdp e il gruppo hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding per consolidare le sinergie già avviate e rafforzare ulteriormente le azioni di Cassa a sostegno del gruppo dell'aerospace o e dei suoi fornitori.Il protocollo di intesa è stato firmato oggi da Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di CDP e Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo e prevede i nuovi ambiti di attività contenuti nell'accordo che riguardano il supporto alla filiera strategica e agliinvestimenti di Leonardo, all'export finance ed alla cooperazione internazionale.. Il supporto alla filiera di Leonardo da parte di Cdp - specifica ancora la nota - potrà focalizzarsi nello studio e nella ricerca di possibili soluzioni finanziarie in favore dei fornitori strategici di Leonardo attraverso forme e strumenti di gestione del capitale circolante e di finanziamento a medio lungo termine nonché attraverso l'ampliamento della gamma dei servizi messi a disposizione da Cassa".. Grazie all'accordo saremo infatti in grado di attivare importanti sinergie per il sostegno degli investimenti e della competitività di Leonardo all'estero, anche attraverso il supporto concreto alla filiera italiana dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza"., allargando la sfera di collaborazione ad aree strategiche per lo sviluppo del nostro business, anche sui mercati internazionali. Il potenziamento delle sinergie tra due dei principali attori del sistema economico italiano è un concreto esempio della congiunta volontà di supportare la crescita del Sistema Paese".L'intesa prevede la costituzione di uno Steering Committee, composto da rappresentanti di Leonardo e Cdp, per indirizzare e monitorare l'avanzamento delle attività di collaborazione tra le parti. Nell'ambito della collaborazione a supporto della filiera industriale nel settore dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza l'accordo di oggi segue quelli firmati nel maggio e giugno 2019.