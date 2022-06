CDP e Gruppo BCC Iccrea per sostenere investimenti sostenibili piccole e medie imprese

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e BCC Banca Iccrea insieme per un'iniziativa del valore di 250 milioni di euro, che punta a sostenere l'accesso al credito delle imprese italiane di minori dimensioni - PMI e Mid Cap - in un arco temporale di 18 mesi, favorire gli investimenti sostenibili in efficienza energetica, economia circolare, mobilità sostenibile ed ammodernamento delle reti idriche, per generare un impatto positivo sull'ambiente.

L'operazione rientra nell'ambito della più ampia collaborazione con il Gruppo BCC Iccrea per promuovere iniziative congiunte a favore delle imprese italiane e segue un primo accordo del luglio 2020 per il sostegno alle aziende nei settori agricolo e agroindustriale (plafond 250 milioni) ed un secondo accordo del novembre 2020 dedicato alle realtà operanti nel settore turistico (plafond 500 milioni). Con questo terzo accordo, il sostegno complessivo arriva a 750 milioni di euro.

L'iniziativa è in linea con il Piano Strategico 2022-2024 di CDP che punta a sostenere la crescita sostenibile delle imprese italiane e dell'economia di tutto il Paese. Questo nuovo accordo conferma anche l'impegno del Gruppo BCC Iccrea verso le tematiche ambientali e di sostenibilità.