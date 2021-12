CDP e BEI ancora insieme per sostenere PMI e Mid-Cap con strumento Basket Bond

(Teleborsa) - CDP e BEI di nuovo insieme per attivare oltre 630 milioni di euro di finanziamenti a favore delle PMI e Mid-Cap italiane colpite dagli effetti della pandemia, attraverso lo strumento dei Basket Bond. L'accordo di garanzia è stato siglato dalla Vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti e dall'Amministratore Delegato di CDP Dario Scannapieco.

L'operazione prevede una garanzia del valore di 200 milioni di euro concessa dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ed impiegata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in operazioni di Basket Bond a interessi ridotti e con durate più lunghe: l'obiettivo è consentire a oltre 100 imprese (PMI e Mid-Cap) di finanziare i propri progetti di crescita attraverso un canale alternativo a quello bancario, salvaguardando così i livelli occupazionali.



L'iniziativa avrà il sostegno del Fondo Europeo di Garanzia (European Guarantee Fund), parte integrante del pacchetto di misure da 540 miliardi di euro lanciato dall'UE per contrastare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia.

Questo accordo si aggiunge a quelli recentemente sottoscritti tra CDP e Gruppo BEI, sempre con garanzia EGF, portando il totale dei finanziamenti garantiti a oltre 6 miliardi di euro.

"Questa operazione è frutto della solida relazione tra la BEI e CDP ed è volta a sostenere la ripresa economica del tessuto imprenditoriale italiano e le esigenze di liquidità delle nostre imprese di medie e piccole dimensioni, il motore trainante dell'economia", ha sottolineato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI.

"Con questo accordo, CDP conferma la sua capacità di innovazione finanziaria e mette a disposizione delle PMI e Mid-Cap italiane uno strumento, come il Basket Bond, addizionale e complementare rispetto alle forme tradizionali di finanziamento. Grazie a questa operazione, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2022-2024, CDP consolida la storica e fruttuosa collaborazione con BEI nell'ottica di sostenere gli investimenti sostenibili delle imprese e la crescita dell'economia italiana", afferma Dario Scannapoieco, Amministratore Delegato di CDP.

Il programma di finanziamento si compone di due fasi: nella prima fase le PMI emetteranno obbligazioni di importo compreso tra 2 e 25 milioni di euro (Mini-bond) a favore di società veicolo costituite dalle banche arranger, che li sottoscriveranno mettendo a disposizione le risorse finanziarie; successivamente, CDP, insieme ad altri investitori, acquisterà dalle medesime società titoli garantiti dagli stessi mini-bond (ABS - Asset Backed Securities) per una cifra equivalente. L'intervento della BEI permetterà di assorbire fino al 90% delle perdite che dovessero eventualmente maturare su ciascuna emissione, e sino al raggiungimento di una quota pari al 35% dei portafogli di Mini-bond, fino ad un massimo di 200 milioni. Grazie al rilevante effetto leva si stima che attraverso il programma potranno essere attivati nuovi prestiti alle PMI e alle Mid-Cap per oltre 630 milioni di euro.