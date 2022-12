Giovedì 15 Dicembre 2022, 19:45







(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha comunicato che il consigliere di amministrazione Matteo Melley si è dimesso dall'incarico per motivi personali.



"CDP esprime il proprio ringraziamento per l'impegno profuso e per il contributo apportato", si legge in una nota.