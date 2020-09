© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "I risultati del 2019 confermano il ruolo svolto dala sostegno dell'economia italiana, nonostante un contesto macroeconomico che ha risentito della limitata crescita economica a livello mondiale e che si è ulteriormente aggravata nel 2020 a causa della diffusione della pandemia da". È quanto si legge nellasul risultato del controllo eseguito sullaL'si è attestato a, con una riduzione del 21% rispetto al 2018 (4,3 miliardi di euro), mentre si registra un andamento positivo per il totale dell'attivo, pari ain crescita del 5,6% rispetto all'esercizio precedente. Rimane sostanzialmente invariata la solidità patrimoniale che passa da 36,7 miliardi di euro nel 2018, a 36,1 miliardi di euro nel 2019 (-1,7%). Positivi i risultati dellache nel 2019 ha conseguito un(+8% rispetto al 2018) e un incremento del patrimonio netto che è passato da 24,8 miliardi di euro nel 2018 a 25 miliardi di euro (+0,6%).In linea con la propria mission – si legge nella Relazione – anche nel 2019 il Gruppo ha svolto una complessapromuovendo una diversificata serie di progetti ritenuti strategici sia nell'ambito sociale che ambientale. Sono state aper promuovere lo sviluppo sostenibile secondo gli obiettivi fissati nel Piano Industriale 2019-2021. Tali risorse sono state destinate per il 72% alle imprese (circa 25 miliardi di euro) e per il 27% al settore infrastrutture, Pubblica amministrazione e territorio (9,3 miliardi di euro)."Appare opportuno – conclude la Relazione – l'invito alla prudenza nella gestione dei titoli rispetto alle politiche di investimento, attuando principi di ottimizzazione della combinazione redditività-rischio, tenendo anche conto del rilevante assorbimento della liquidità derivato dalle attività finanziarie".