Cdp, Corte Conti: nel 2018 confermato trend positivo

(Teleborsa) - "I risultati del 2018 confermano il ruolo svolto dala sostegno dell'economia italiana. L'utile netto consolidato si è attestato a, mentre si registra un andamento positivo per il totale dell'attivo, 425,1 miliardi di euro, in crescita dell'1,3% rispetto all'esercizio precedente". E' quanto emerge dalla Relazione della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei Conti."LaPositivi i risultati anche della Capogruppo che nel 2018 ha conseguito un utile netto pari a 2,5 miliardi di euro (+15,3% rispetto al 2017) e un incremento del patrimonio netto, che è passato da 24,4 miliardi nel 2017 a 24,8 miliardi di euro (+1,5%)" si legge ancora nella relazione.In linea con la propria mission, anche nel 2018 il Gruppo ha svolto una complessa attività diretta a favorire lo sviluppo del tessuto produttivo del Paese promuovendo una diversificata serie di progetti ritenuti strategici sia nell'ambito sociale che ambientale. Osserva, infatti, la magistratura contabile che: "(in aumento del 6,9 per cento rispetto ai 33,7 miliardi dell'esercizio precedente) e,sono stati attivati complessivamente 63 miliardi di euro di investimenti"."Il notevole aumento dei costi operativi e del rapporto cost/income (da 5,30% a 6,20%), registrato nel 2018, inducono la Corte a sollecitare l'Ente a intraprendere iniziative volte al contenimento dei costi in coerenza con l'andamento dei risultati gestionali", conclude la Corte.