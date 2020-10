CDP consulente del Comune di Sassari per Centro Intermodale Passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -tecnico-amministrativa delper il progetto relativo al, un'opera che richieste un investimento di oltreE' stato firmato un Protocollo d'intesa, in base al quale CDP offrirà all'amministrazione comunale la sua attività di consulenza specializzata in tutte le fasi del progetto, dalla programmazione fino all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, e supporterà il Comune assieme ai consulenti esterni nelle fasi di sviluppo dell'opera."Abbiamo ritenuto particolarmente utile cogliere questa opportunità offerta gratuitamente dalla Cassa Depositi e Prestiti ", ha commentato il Sindaco, ricordando che il è "fondamentale per tutto il territorio"."Il protocollo firmato con il Comune di Sassari testimonia e rafforza l'impegno di CDP nell'affiancare le Amministrazioni locali per accelerare il processo di sviluppo infrastrutturale del Paese",, responsabile della divisione CDP Infrastrutture e Pubblica Amministrazione, ricordando che la cassa "ha incrementato le sue attività a supporto dello sviluppo delle infrastrutture strategiche, fornendo assistenza sia tecnica sia finanziaria per accelerare i tempi di realizzazione delle opere e contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio".