Cdp, Mcc e Banca Finint: al via Basket Bond Italia, programma da 150 milioni

Sostenere i piani di investimento delle imprese con strumenti di finanza alternativa, rafforzandone la competitività in Italia e all'estero. Questo il principale obiettivo del nuovo programma Basket Bond Italia del valore di 150 milioni presentato oggi a Palazzo Mezzanotte da Banca Europea per gli Investimenti (Bei), Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Mediocredito Centrale (Mcc), Banca Finint, Assindustria Venetocentro ed Elite.



In particolare, questa prima emissione da 47,5 milioni riguarda nove imprese attive su tutto il territorio nazionale: Antonio Carraro, leader nel settore delle macchine agricole; Novation Tech, azienda specializzata nella produzione e lavorazione di componenti in fibra di carbonio e materiali compositi; Telebit, system integrator per le reti di telecomunicazione; Industrial Cars, società del Gruppo Ceccato attiva nel commercio di veicoli industriali e commerciali; Futur Box, azienda attiva nel settore dell'imballaggio alimentare; Graded, impresa specializzata in soluzioni energetiche integrate; Innovaway, system integrator nel settore dell'informatica; Netcom Engineering, società specializzata nei servizi ingegneristico-informatici; e Patrone e Mongiello, azienda specializzata nella deformazione a freddo delle lamiere d'acciaio per l'automotive. Ognuna di queste aziende ha emesso minibond, tutti della durata di sei anni comprensivi di preammortamento, raccogliendo risorse utili a sostenere i rispettivi piani di investimento e sviluppo in Italia e all'estero. La sottoscrizione di questi minibond è avvenuta attraverso una società veicolo – Special Purpose Vehicle (Spv) – che a sua volta ha emesso titoli sottoscritti da Cdp e Mcc, in quote paritetiche.



Il nuovo programma, che si concluderà a fine 2022, beneficia della garanzia con risorse del Fondo paneuropeo di Garanzia (Feg) gestito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (Gruppo Bei), parte integrante del pacchetto di misure di risposta al Covid approvato dalla UE nel 2020 e dedicato a contrastare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia.



L'iniziativa è promossa da Banca Finint, nel ruolo di arranger in cooperazione con Assindustria Venetocentro, ed Elite. Cdp e Mcc investono in minibond emessi da imprese che intendono finanziare la propria crescita utilizzando un canale alternativo a quello creditizio tradizionale. Lo strumento è caratterizzato da una durata più lunga rispetto alle scadenze generalmente offerte dai canali tradizionali e da tassi di interessi ridotti grazie anche al sostegno della garanzia Feg.





