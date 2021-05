27 Maggio 2021

(Teleborsa) - Approvato dall'assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che presenta un utile netto di euro 2.774.522.485. Agli azionisti sarà distribuito un dividendo complessivo di euro 2.220.526.970,64.

L'assemblea – fa sapere Cdp in una nota – ha, inoltre, nominato il nuovo Consiglio di amministrazione per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Sono stati nominati amministratori: Giovanni Gorno Tempini (presidente), Dario Scannapieco (designato alla carica di amministratore delegato), Fabrizia Lapecorella, Fabiana Massa, Anna Girello Garbi, Giorgio Toschi, Livia Amidani Aliberti, Matteo Melley e Alessandra Ruzzu.

In sede straordinaria, l'assemblea ha approvato alcune modifiche dello Statuto riguardanti, tra l'altro, il recepimento dei più stringenti requisiti degli amministratori e dei sindaci previsti dal nuovo DM 169/2020, l'innalzamento a due quinti delle quote di genere negli organi sociali e l'introduzione del principio di sviluppo sostenibile. L'assemblea degli azionisti – si legge nella nota – nel formulare i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi amministratori per il loro incarico, ha ringraziato i consiglieri uscenti per l'impegno profuso e i risultati raggiunti.