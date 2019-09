Cdp, al via in Cina il Forum per le PMI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si sono aperti a Tianjin, in Cina, i lavori della, organizzato nell'ambito del(BFIC) sotto la presidenza di(CDP) e(BoC), in coordinamento con il Ministero dello Sviluppo Economico italiano () e il Ministero del Commercio cinese () e con il supporto diL'iniziativa, l'organismo fondato nel 2014 dai Governi italiano e cinese conl'obiettivo di promuovere le relazioni economiche tra i due Paesi, attualmente presieduto da, AmministratoreDelegato di CDP, e da, Chairman di Bank of China.L'evento rappresenta l'occasione pernello sviluppo dellafra Italia e Cina e perdi business per le piccole e medie imprese, alla luce dell'ampio potenzialeofferto dal mercato cinese. Il rilancio del sostegno alle imprese, soprattutto PMI, rappresenta infatti unper la quale ilprevede di mobilitareIl Gruppo, con oltredirettamente o indirettamente, che generanoe gestiscono circa 50 impianti produttivi e uffici nelle principali città del Paese.Inoltre, grazie al suo ruolo di catalizzatore di risorse di investitori esteri, il Gruppo CDP ha attratto negli anni oltrein società partecipate.Parallelamente, il, supporta le imprese italiane con un portafoglio completo di finanziamenti, garanzie ed equity per favorire innovazione, crescita e competitività.Il sostegno alle imprese italiane in Cina si estende anche al. E' di luglio scorso l'emissione del. CDP rappresenta il primo emittente italiano, nonché il primo Istituto Nazionale di Promozione del'UE, ad emettere obbligazioni in valuta locale. Ed ammonta a circa, equivalenti a 50 milioni di euro, ilconcesso da CDP a favore della cinese Deutz Fahr Machinery Co. Ltd., controllata dall'italiana SDF, utilizzando la liquidità proveniente dall'emissione del Panda Bond.