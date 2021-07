CDP, accordo con BEI per supportare l'accesso al credito delle aziende italiane

Martedì 13 Luglio 2021, 19:00

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno sottoscritto oggi un accordo di garanzia, nell'ambito dello European Guarantee Fund (EGF), per supportare l'accesso al credito delle imprese italiane che, pur mostrando prospettive di solidità nel lungo termine, si trovano in una situazione di difficoltà a causa dell'attuale congiuntura macroeconomica.

In particolare, BEI fornirà una garanzia a favore di CDP per la concessione di nuovi finanziamenti fino ad un massimo di 800 milioni di euro a supporto delle iniziative di sviluppo di Mid-cap e grandi imprese. La garanzia sarà pari a 600 milioni di euro e coprirà il 75% del valore nominale di ogni singolo finanziamento concesso da CDP, che potrà essere di importo massimo fino a 100 milioni di euro e durata fino a sei anni. Contestualmente, CDP si impegna ad erogare ulteriori finanziamenti per un importo equivalente al valore della garanzia BEI in favore di PMI e Mid-cap, portando così l'operazione a sviluppare complessivamente oltre 1 miliardo di euro destinato ai piani di crescita delle imprese.

"Grazie a questo accordo, Cassa Depositi e Prestiti conferma la vicinanza alle imprese italiane per supportare i loro piani di crescita nell'attuale contesto macroeconomico e per contribuire a restituire slancio al tessuto imprenditoriale del nostro Paese - ha dichiarato Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP - Con questa operazione, CDP consolida la storica e fruttuosa collaborazione con BEI e continua a favorire gli investimenti in Italia contribuendo alla ripartenza dell'economia".

"Siamo lieti di poter contare sulla nostra lunga collaborazione con CDP per aiutare a sostenere le imprese in Italia e agevolare l'accesso ai finanziamenti - ha commentato Jean-Christophe Laloux, Direttore Generale della BEI - Grazie al sostegno del EGF, il fondo pan-Europeo di garanzia che fa parte delle misure dell'UE per portare l'Europa fuori dalla crisi causata dalla pandemia, la BEI può ancora una volta offrire le giuste garanzie per supportare le imprese italiane. Adesso che, anche grazie ai vaccini, si inizia a vedere la fine della pandemia, questi finanziamenti possono portare un po' di ottimismo per stimolare la crescita".