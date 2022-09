CDP accetta offerta vincolante per l'Ex Ospedale al Mare al Lido di Venezia

(Teleborsa) -, attraverso la controllata CDP Immobiliare SGR, ha, presentata dall'imprenditore tedesco, fondatore e presidente dileader mondiale nel settore della sanità digitale.La proprietà immobiliare, che fa parte del portafoglio delgestito da CDP Immobiliare SGR, è composta da, che saranno interamente recuperati, e si estende su una superficie complessiva diLa vendita, in attuazione del, avviene in coerenza con le direttrici di intervento dellache prevedono la possibilità di riqualificazione su larga scala, anche attraverso il coinvolgimento di capitali privati.Il trasferimento della proprietà a favore di Frank Gotthardt si perfezionerà a conclusione dell'iter amministrativo di valorizzazione ed all'ottenimento delle autorizzazioni da parte di tutti gli Enti interessati, in vista della, volto alla creazione di undedicato all'innovazione e alla ricerca nella sanità digitale e finalizzato allo sviluppo, implementazione e commercializzazione di applicazioni innovative e di intelligenza artificiale per il settore medicale.