Cdp Academy-Corporate Mba, al via il master per formare i manager del futuro

Decolla Cdp Academy – Corporate Mba. Si tratta del primo progetto ad alta formazione aperto ai dipendenti del gruppo Cassa Depositi e Prestiti e di otto società partecipate. Il master, che è stato presentato a Roma presso la sede di Cdp a via Goito, è organizzato in collaborazione con la Luiss Business School. L'obiettivo del Mba è quello di formare e promuovere i manager che andranno poi a costituire la futura classe dirigente.Il Cdp Academy coinvolge le società del gruppo Cdp e le partecipate Ansaldo Energia, Fincantieri, Italgas, Open Fiber, Poste, Sia, Snam e Terna. Ha una durata di due anni e si svolgerà a Villa Blanc, sede della Luiss Business School diretta da Paolo Boccardelli, e vedrà il coinvolgimento nelle docenze anche dei professionisti e dei manager delle società partecipanti. Per la prima edizione del master sono state selezionate 30 persone, dopo un processo altamente competitivo in più fasi, a cui hanno partecipato oltre 500 profili di professionisti delle società coinvolte nel progetto.Ad aprire la presentazione del corso di alta formazione è stato il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini, che ha evidenziato come questo master rappresenti «un nuovo modo per lo Stato di essere presente nell'economia». Ha spiegato come «Si sente richiamare da più parti un rinnovato ruolo dello Stato nell'economia. Si sentono voci, le più disparate, che sottolineano la rilevanza di avere un orizzonte di lungo periodo che spesso solo lo Stato può dare». E rivolgendosi ai 30 selezionati per accedere al master, ha aggiunto: «Una nuova dimensione si crea con le persone, lecompetente e facendo squadra e voi siete connotati dall'essere sponsorizzati dalla mano pubblica attraverso Cassa depositi e prestiti. Una novità».Dopo Gorno Tempini ha preso la parola Fabrizio Palermo, amministratore delegato del gruppo. «Vogliamo creare una classe di manager in grado di gestire realtà complesse sia nell'ambito privato che pubblico, che abbiano una visione trasversale nei vari settori di professionalità». È il primo corso, spiega, che «coinvolge professionalità che vengono da varie ambiti del gruppo, varie aziende sia industriali che dei servizi, con la logica di lavorare e studiare insieme, con una forte presenza all'interno delle aziende», ha aggiunto Palermo. L'obiettivo è quindi, sottolinea l'amministratore delegato, di «accelerare sulla crescita e sulle competenze, in particolare sul campo». E precisa, «il tema non è manager pubblico o manager privato, il manager è manager». «Sostenere lo sviluppo di questo Paese è la missione di Cdp», conclude Palermo.È intervenuto, infine, il direttore generale della Luiss Giovanni Lo Storto che ha rimarcato il ruolo centrale della formazione. Ha aggiunto, inoltre, che il master oltre alle competenze verticali fornirà ai partecipanti gli strumenti personali per intervenire nel mondo in cui andranno a operare e per «determinare un impatto positivo».