Cdm, sul tavolo relazione deficit e lettera Ue

(Teleborsa) - Slittato di un'ora ha preso il via ilinizialmente previsto per le 10.30. Fuori dall'ordine del giorno ma comunque – confermano fonti di Governo – "prioritari" lacon cui coprire le misure che entreranno nel decreto a sostegno dei settori colpiti dall', e la relativarecante la richiesta di sforamento temporaneo degli obiettivi di finanza pubblica in ragione di eventi eccezionali.Seppure il decreto legge con le nuove misure economiche sarà sul tavolo,L'in corso d'anno, dal 2,2 al 2,4%, è infatti macchinoso. Per varare ilè necessaria unache darà il via libera alla presentazione di unaSentita lala relazione passerà prima all'esame dellee poi allaper l'approvazione che dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei componenti.Nell'odg presenti, invece, una serie didei, unpiu' "varie ed eventuali".