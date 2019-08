Cbs e Viacom tornano insieme per contrastare Netflix

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' stata annunciata una maxi fusione nel settore media, quella tra Cbs e Viacom che hanno deciso di tornare insieme per battere l'agguerrita concorrenza di Netflix, Disney, Comcast ed AT&T.. Entrando nei dettagli tecnici della fusione si rileva che gli attuali soci di Cbs controlleranno il 61% circa della nuova azienda mentre quelli di Viacom il 39%. Lo scambio è in azioni: ogni azione di Classe A di Viacom con potere di voto e ogni azione di Classe B senza potere di voto saranno convertite, rispettivamente, in 0,59625 titoli di Classe A con potere di voto e di Classe B senza potere di voto di Cbs., Presidente e Amministratore Delegato di Viacom, assumerà la carica di Presidente e AD della nuova realtà mentre, Presidente e AD ad interim di Cbs, diventerà Presidente e AD di tutti gli asset a marchio Cbs., figlia del tycoon Sumner, presiederà il Consiglio di Amministrazione.