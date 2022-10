Cautela tra le borse europee. Focus su banche centrali

(Teleborsa) - Le principali borse europee proseguono con la cautela registrata in avvio di seduta dopo il ritracciamento degli indici azionari statunitensi e il nuovo rialzo dei rendimenti obbligazionari che anticipano la probabilità di una, prezzando il rischio di ulteriorida parte della Fed di Jerome Powell.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 0,9776. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.628,7 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,19%, grazie al calo delle scorte di greggio negli Stati Uniti superiore alle attese.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +239 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,83%.discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,6%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato -0,08%; resta vicino alla parità Parigi (-0,02%). Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 21.461 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 23.320 punti, sui livelli della vigilia.Tra idi Milano, in evidenza Saipem (+10,65%), Telecom Italia (+1,69%), ENI (+1,62%) e Amplifon (+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Enel, che prosegue le contrattazioni a -1,58%.Calo deciso per Azimut, che segna un -1,38%.Sotto pressione DiaSorin, con un forte ribasso dell'1,31%.Soffre Prysmian, che evidenzia una perdita dell'1,19%.Tra i, Brunello Cucinelli (+6,80%), Saras (+3,12%), Seco (+2,92%) e Credem (+1,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su CIR, che continua la seduta con -2,27%.Sessione nera per IREN, che lascia sul tappeto una perdita del 2,24%.In perdita Ascopiave, che scende del 2,01%.Preda dei venditori Tinexta, con un decremento dell'1,79%.Tra lepiù importanti:01:50: Bilancia commerciale (atteso 2.167,4 Mld ¥; preced. -2.820 Mld ¥)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 44,7%; preced. 45,8%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,3%; preced. 7,9%)14:30: PhillyFed (atteso -5 punti; preced. -9,9 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 228K unità).