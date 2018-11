Cautela tra le borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della prudenza per le principali borse europee, con Piazza Affari che galleggia sulla parità sulle tensioni legate soprattutto allo scontro di Roma con l'Ue sulla Manovra. In generale,alla luce dellaLieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,43%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,67%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,55%.Si riduce di poco lo spread, che si porta a 299 punti base, con un lieve calo di 5 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,39%.senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Giornata fiacca anche per Londra -0,30%. Ferma sulla parità Parigi. Piazza Affari segna un timido guadagno sul FTSE MIB dello 0,22%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti telecomunicazioni (+0,86%), bancario (+0,58%) e alimentare (+0,54%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti sanitario (-0,55%), petrolio (-0,52%) e immobiliare (-0,45%).di Milano, troviamo Banco BPM (+1,29%), Telecom Italia (+1,23%), Mediaset (+1,16%) e BPER (+0,86%). I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI, che continua la seduta con -0,69%.Tra i, IREN (+1,99%), Carel Industries (+1,50%), Technogym (+1,24%) e ASTM (+1,14%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Gima Tt, che continua la seduta con -7,72%.