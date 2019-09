Caute le Borse europee in chiave BCE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità, nel giorno della fiducia alla Camera del nuovo governo.Più in generale, gli investitori guardano alla riunione di politica monetaria della Banca centrale europea, in agenda giovedì prossimo 12 settembre e, attendono sviluppi dalleSul mercato Forex, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,104. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,55%.Aumenta di poco lo spread, che si porta a +152 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,92%.andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,05%. Poco mossa Londra, che mostra un -0,01% così come Parigi, -0,12%., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 21.978 punti.viaggi e intrattenimento (+1,40%), vendite al dettaglio (+0,98%) e immobiliare (+0,67%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-1,51%) e alimentare (-0,48%).di Piazza Affari, vola Juventus, con una marcata risalita del 3,14%.Tra le banche, resistente UBI Banca, che segna un piccolo aumento dello 0,93%. Unicredit avanza dello 0,88%.Si muove in modesto rialzo ENI, evidenziando un incremento dello 0,86%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Recordati, che prosegue le contrattazioni a -2,85% dopo il taglio del giudizio da parte di Goldman Sachs.Piccola perdita per Hera, che scambia con un -0,88%.Tentenna Amplifon, che cede lo 0,86%.di Milano, FILA (+3,20%), Banca Popolare di Sondrio (+1,76%), Cairo Communication (+1,73%) e Cementir (+1,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Piaggio, che continua la seduta con -2,04%.Si concentrano le vendite su Falck Renewables, che soffre un calo dell'1,49%.Vendite su Biesse, che registra un ribasso dell'1,48%.Seduta negativa per Datalogic, che mostra una perdita dell'1,40%.