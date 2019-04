Cauta Milano e gli altri Listini europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Gli investitori restano cauti in una settimana importante che vede l', ma anche l'Sul fronte Brexit, oggi il premier britannico Theresa May incontrerà prima il presidente francese Emmanuel Macron poi la cancelliera tedesca Angela Merkel, in vista del vertice straordinario dell'Ue di domani.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione su 1,127. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.301,6 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,34%, dopo il report di Goldman Sachs.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +248 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,48%.incolore Francoforte, che non registra variazioni significative. Senza slancio anche Londra, -0,07% così come Parigi +0,05%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 21.815 punti.In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+1,16%), sanitario (+0,70%) e petrolio (+0,49%). Nel listino, i settori alimentare (-0,92%), viaggi e intrattenimento (-0,68%) e beni per la casa (-0,62%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza STMicroelectronics (+1,44%), Azimut (+1,29%), Amplifon (+0,80%) e ENI (+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian, che continua la seduta con -3,65% paga dazio dopo i nuovi problemi con WesternLink.Seduta negativa per Leonardo, che mostra una perdita dell'1,10%.Tra i, Banca Ifis (+3,96%), Tinexta (+1,75%), Aeroporto di Bologna (+1,43%) e Tamburi (+1,42%). Giù Technogym, -4,80% dopo la cessione del 6,96% attraverso un accelerated bookbuilding a 10,3 euro da parte della Wellness Holding.