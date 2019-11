Cattolica, il manifesto del think tank per l'imprenditorialità innovativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’impresa sociale che punta a creare valore, attenta ai giovani, all’internazionalizzazione, al territorio, alla creatività e alla bellezza. Prende forma il Think Tank Sviluppo Imprenditorialità Innovativa con la presentazione delle linee guida del “Manifesto” dedicato alla buona impresa. La comunità di imprenditori e manager italiani che fanno parte del Think Tank ne illustreranno domani i principi, nell’ambito dell’incontro “Fare impresa e sostenibilità nella competizione globale”, in programma alle ore 14 nell’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo Gemelli, 1 – Milano). L’obiettivo della giornata - promossa da “Cattolica per le Start-up” e ProSpera-Progetto Speranza - è riflettere con studiosi, imprenditori e manager su tre macrotemi: l’impresa come generatore di valore; il sistema della cooperazione e del nuovo ruolo delle imprese nelle comunità territoriali; il futuro del lavoro. Dopo i saluti di Mario Molteni, docente di Corporate Strategy, Federico Rajola, docente di Organizzazione aziendale e direttore del Centro di Ricerca in Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari (CeTIF) illustrerà i risultati finora raggiunti dal Think Tank. Seguirà poi una tavola rotonda che, moderata da Sabino Illuzzi, segretario generale dell’Associazione ProSpera-Progetto Speranza senior director di Intesa Sanpaolo, avrà tra i relatori: Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda e Direttore Fondazione Pirelli, Sergio Dompé, presidente e Ceo Dompé farmaceutici, Andrea Munari, Ceo & General Manager BNL nonché responsabile di BNP Paribas per l’Italia, Alessandro Profumo, amministratore delegato Leonardo, Tatiana Rizzante, ceo Reply. Durante l’incontro, oltre alla presentazione del “Manifesto”, saranno premiati i cinque vincitori della Business Vision Competition, giovani imprenditori la maggior parte dei quali laureati in Università Cattolica che nel prossimo anno saranno affiancati da imprenditori e manager nello sviluppo della loro capacità imprenditoriale.