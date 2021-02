© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Spicca il volo a Piazza Affari la società assicurativa, che si attesta a 4,732, con un. Cattolica Assicurazioni è la migliore del FTSE Italia Mid Cap dopo i rumors di una possibile entrata nel capitale di una cordata guidata daLe implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,884 e successiva a 5,318. Supporto a 4,45.Secondo le indiscrezioni di stampa, l'istituto guidato da Enrico Marchi, potrebbe rilevare una grossa fetta delle(12,3% del capitale) di cui la compagnia veronese si è fatta carico a seguito dell'esercizio del recesso dopo la trasformazione in SpA. L'operazione, che nei mesi scorsi è entrata in Cattolica sottoscrivendo un aumento di capitale riservato da 300 milioni e controllando ora il 24,4%.Secondo quanto riporta l'ANSA, Marchi starebbe cercando di, e avrebbe già avviato contatti con gli organismi di vigilanza a cui spetta il compito di autorizzare l'acquisto di partecipazioni qualificate nelle assicurazioni.L'operazione potrebbe portare guadagni a Banca Finint in futuro, visto l'. La società non è tornata a livelli pre-pandemia: a inizio 2020 le sue azioni valevano oltre 7,2 euro, mentre prima del grande rialzo degli ultimi due giorni erano scese fino a sotto quota 4 euro.