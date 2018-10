(Teleborsa) - Standard & Poor's non cambia il rating di Cattolica, confermando BBB. Adeguato invece l'outlook, secondo quanto previsto dai criteri dell'Agenzia, a quello del debito sovrano della Repubblica Italiana, che in data 26 ottobre 2018 è stato rivisto da stable a negative.



Lo stand-alone credit profile (SACP) di Cattolica è confermato a bbb+, più elevato di un notch rispetto al financial strength rating BBB. © RIPRODUZIONE RISERVATA