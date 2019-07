Cattolica, S&P conferma rating BBB

(Teleborsa) - Standard & Poor's ha confermato oggi il rating di Cattolica Assicurazioni a BBB e outlook negativo. L'assessment before sovereign risk di Cattolica, anche in base ai nuovi criteri adottati, è confermato a bbb+, più elevato di un notch rispetto al financial strength rating BBB, ihn linea con il rating sovrano dell'Italia.



L'outlook rimane negativo e riflette quello relativo al debito sovrano della Repubblica Italiana.



L'Agenzia ha anche confermato a BB+ il rating di entrambe le emissioni obbligazionarie quotate emesse dal Gruppo Cattolica © RIPRODUZIONE RISERVATA