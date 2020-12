© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -alla decisione didi esercitare ildetenuta dalla compagnia nelle, richiesta dalla banca sulla base di un "asserito cambio di controllo di Cattolica" conseguente all'acquisizione del 24,46% del capitale da parte di Generali."La posizione assunta dal BancoBPM - fa notare Cattolica - è del tuttoo, sotto ogni profilo, non trovando riscontro in alcuna previsione né di legge né di contratto come attestato da autorevoli pareri legali indipendenti e dagli orientamenti espressi dalle Autorità di Vigilanza, in particolare col provvedimento di autorizzazione rilasciato da IVASS all'ingresso di Assicurazioni Generali nel capitale".Cattolica si riserva dunque ogni a, ritenendo che l'iniziativa di Banco BPM abbia "effetti solo potenziali e del tutto teorici, perché integralmente e radicalmente, che anzi ritiene di avere rilevanti crediti derivanti dagli inadempimenti del Banco BPM agli accordi di Bancassicurazione".La compagnia ricorda infine che ildell'opzione di acquisto sarebbe determinato, ossia i fondi propri, delle compagnie oggetto della partnership e che , al 30 settembre 2020, la cessione in favore di BancoBPM delle partecipazioni detenute da Cattolica in Vera Vita e in Vera Assicurazioni avrebbe potuto determinare unmilioni di euro sul conto economico IAS/IFRS del Gruppo. Al contrario, l'impatto sulla posizione di solvibilità alla medesima data sarebbe stato positivo per circa 15 p.p. suldel Gruppo Cattolica (portandolo a circa ilrispetto al valore comunicato pari a 161%).