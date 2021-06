Cattolica, partnership con Roche Italia su diagnostica di precisione

Martedì 29 Giugno 2021, 12:30

(Teleborsa) - Cattolica Assicurazioni e Roche Italia hanno siglato un accordo di collaborazione che consente l'accesso ai servizi di diagnostica di precisione di Foundation Medicine (società del gruppo Roche) in ambito oncologico per gli assicurati Active Benessere. In caso di malattia oncologica avanzata o metastatica, gli assicurati Cattolica potranno accedere a servizi di diagnostica innovativa e sottoporsi a uno specifico test di profilazione genomica che è in grado di identificare eventuali mutazioni del DNA responsabili dello sviluppo tumorale.

"L'accordo con Roche Italia offre l'opportunità di fornire ai clienti di Cattolica l'accesso a servizi di diagnostica all'avanguardia, identificando nuovi parametri per avere un'ampia panoramica delle opportunità terapeutiche disponibili", ha spiegato Carlalberto Crippa, Direttore Business Development & Marketing del Gruppo Cattolica. "L'accordo con Cattolica Assicurazioni, tra i primi in Italia ed in Europa di questo genere, è un esempio virtuoso di come l'industria assicurativa e farmaceutica possano collaborare efficacemente", ha commentato Marco Zanotti, New business and Partnership Lead di Roche Italia.