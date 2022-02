Cattolica, Laura Santori si dimette dal CdA

Mercoledì 23 Febbraio 2022, 20:45







(Teleborsa) - Laura Santori, consigliere non esecutivo e indipendente, ha rassegnato le dimissioni dal CdA di Cattolica. Le dimissioni sono arrivate per "impegni professionali che non consentono di dedicare al ruolo la necessaria disponibilità di tempo", si legge in una nota. Santori lascia quindi anche il Comitato per il Controllo sulla Gestione. Era entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Cattolica in data 14 maggio 2021. La società segnala che, alla data delle dimissioni, non possedeva alcuna azione di Cattolica.