Cattolica, indagini GdF. IVASS e Consob acquisiscono documenti

(Teleborsa) - Cattolica Assicurazioni ha comunicato che "è stata disposta dalle autorità di vigilanza IVASS e Consob l'acquisizione di documentazione sociale presso la sede della società", "si ritiene in conseguenza della revoca delle deleghe ad Alberto Minali avvenuta il 31 ottobre scorso".



Come di prassi - spiega la nota - "è stata incaricata dalla Consob la Guardia di Finanza che ha proceduto con la piena collaborazione della struttura direzionale della società. Cattolica Assicurazioni, come più volte ribadito, è pienamente impegnata ed interessata alla collaborazione con le Autorità di vigilanza e ribadisce l'assoluta regolarità e trasparenza delle procedure adottate in relazione alla determinazione del 31 ottobre".



