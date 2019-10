Cattolica in denaro dopo conferma obiettivi 2020

(Teleborsa) - Giornata entusiasmante a Piazza Affari per il titolo Cattolica Assicurazioni, che sta mettendo a segno un progresso del 4,88% grazie alla conferma dei target al 2020. "Li confermiamo per ora ma restano target ambiziosi" - ha dichiarato l'Amministratore Delegato Alberto Minali interpellato a margine dell'Isurance Day.



Le linee strategiche prevedono il raggiungimento di un utile operativo tra 375-400 milioni (+60% rispetto al 2016), un ROE operativo di almeno il 10%, 4 punti percentuali in più. Visto in rialzo del 50% il dividendo, a 0,5 euro per azione.









