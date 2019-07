© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Composto rialzo per Cattolica Assicurazioni, che si muove con un guadagno dello 0,43%.Gli analisti di Equita hanno confermato il giudizio "buy" sul titolo della società che venerdì scorso ha annunciato il rinnovo della partnership con Iccrea. Reiterato anche il. Attualmente le azioni quotano a circa 8,20 euro.Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, si nota che la società assicurativa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,26%, rispetto a +3,62% dell'indice azionario italiano).Tecnicamente, Cattolica Assicurazioni è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,272 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,157. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,387.