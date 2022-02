Cattolica, Cristina Rustignoli entra in CdA

Mercoledì 23 Febbraio 2022, 18:30







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha cooptato tra i propri membri Cristina Rustignoli in qualità di consigliere non indipendente e non esecutivo, subentrando alla dimissionaria Giulia Staderini. Il CdA ha anche nominato Cristina Rustignoli presidente del Comitato per il Governo Societario, la Sostenibilità e la Generazione di valore. Rustignoli ricopre attualmente la carica di General Counsel per Generali Italia, per Country Italia del Gruppo Generali e per Global Business Lines di Assicurazioni Generali. È segretario del consiglio di amministrazione di Generali Italia e ha ricoperto negli anni diversi incarichi in ambito legale e societario in realtà bancarie e finanziarie italiane.