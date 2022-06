Cattolica, Consob multa ex vertici per comunicazioni fuorvianti su governance

Martedì 14 Giugno 2022, 14:15







(Teleborsa) - La Consob ha sanzionato per complessivi 620 mila euro Cattolica Assicurazioni ed ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (a partire dall'ex presidente Paolo Bedoni) per aver mentito al mercato sui reali assetti di corporate governance (nelle relazioni sul governo societario del 2019 e del 2020) e per mancanze in quanto a vigilanza.



Secondo l'authority, la società ha rappresentato un quadro informativo fuorviante, omettendo di riportare informazioni fondamentali in merito alle reali pratiche di governo societario adottate e alla reale struttura di governo societario e ai ruoli svolti dai consiglieri. Inoltre, sono state riscontrate carenze in relazione alla dialettica consiliare e alla sua collegialità, mentre il collegio sindacale non ha ottemperato ai propri doveri di vigilare sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario.



Sono state comminate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 220.000 euro alla società Cattolica; 50.000 euro ciascuno a Paolo Bedoni, Alessandro Lai, Barbara Blasevich, Bettina Campedelli e Aldo Poli; 50.000 euro ciascuno a Giovanni Glisenti, Federica Bonato e Cesare Brena.