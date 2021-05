28 Maggio 2021

(Teleborsa) - "L'aumento di capitale" da 200 milioni di euro "è confermato, nel senso abbiamo la richiesta ufficiale dell'IVASS e quindi andiamo avanti su quella strada. Non stiamo pensando di rimettere in discussione e di ritrattare il tema con il regolatore". È quanto ha sostenuto il CFO di Cattolica Assicurazioni, Atanasio Pantarrotas, rispondendo a un analista che, in conference call, chiedeva se la compagnia avesse intenzione di ridiscutere con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni la richiesta di aumento, disponendo di un capitale ormai doppio rispetto al minimo regolamentare.

La call con gli analisti ha seguito la diffusione dei risultati dei primi tre mesi del 2021, in cui la compagnia di assicurazioni ha quasi triplicato il suo utile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "L'aumento di capitale dovrebbe portare il solvency a incrementarsi di 15 punti" ha aggiunto Pantarrotas. Sul tema "stiamo lavorando, come sapete è entrato in carica il nuovo CdA da pochi giorni, i nuovi consiglieri stanno lavorando anche in tal senso, aspettiamo di completare l'aumento come da richieste regolamentari".

Presentando i risultati trimestrali agli analisti, l'AD Carlo Ferraresi ha detto che la società ha registrato "un'ottima performance complessiva, in linea con i nostri obiettivi, a conferma dell'efficacia della nostra strategia che ci permette di rimanere tra i player più solidi con una crescita nei premi Vita e Danni, e una elevata qualità della raccolta nel Vita. Anche grazie alla qualità e al bilanciamento dei nostri business siamo stati in grado di rafforzare il nostro capitale".

"I recenti cambiamenti nella governance - ha aggiunto Ferraresi - non hanno fatto altro che rafforzare il nostro ruolo nel mercato e rispetto ai nostri stakeholder di riferimento, che riconoscono nella nostra azione la capacità di essere concreti e credibili, affrontando le sfide del mercato globale con ambizione, autonomia e resilienza".