Cattolica, CdA ritira deleghe Minali. Assegna a DG Ferraresi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni presieduto da Paolo Bedoni, ha revocato all'Amministratore Delegato Alberto Minali le deleghe operative e, sentito il Comitato Nomine, ha conferito tutti i poteri al Direttore Generale, Carlo Ferraresi.



Il CdA ha constatato e preso atto che si è progressivamente verificata una divergenza di visione con l'amministratore delegato per quanto riguarda l'organizzazione societaria, gli scenari strategici e i rapporti con i soci e col mercato, con la conseguenza di una non fluida, distesa e positiva posizione dell'AD verso il Consiglio e una non sufficiente sintonia e organicità nelle rispettive competenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA