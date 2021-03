23 Marzo 2021

(Teleborsa) - Cattolica Assicurazioni "è un gruppo solido, resiliente e capace di stare sul mercato in modo competitivo, come riconosciuto dagli esponenti dell'autorità di vigilanza (Ivass), e superare tutti gli ostacoli che il mercato finanziario globale gli pone". Lo ha sottolineato il presidente Paolo Bedoni, secondo cui "i risultati del 2020 sono una testimonianza concreta di questa mia affermazione".

"Dal 2010 al 2020 - ha spiegato Bedoni durante un'audizione nella commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario - Cattolica ha sempre chiuso i suoi bilanci in utile, con circa un miliardo di euro di beneficio per tutti i nostri soci e azionisti e circa 500 milioni di euro distribuiti in dividendi".

Bedoni ha, poi, aggiunto che non si presenterà in alcuna lista per il rinnovo del consiglio. Il consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni "si presenterà interamente dimissionario alla prossima assemblea del 14 maggio per consentire il rinnovo integrale dell'organo, tenuto conto del nuovo regime legale della SpA". Con la trasformazione di Cattolica da cooperativa a società per azioni dal prossimo primo aprile, "ritengo di aver concluso il mio compito".