19 Marzo 2021

(Teleborsa) - Dopo il segretario generale dell'Ivass, Stefano De Polis, saranno Paolo Bedoni e Carlo Ferraresi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni, ad essere ascoltati in commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario sulle "recenti vicende della società".

L'audizione, in programma nella mattinata di martedì 23 marzo, sarà focalizzata sulla governance della società, che è finita nel mirino dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, e i cui vertici sono sotto inchiesta della magistratura per illecita influenza sull'assemblea.

Gran parte dell'audizione, così come successo con De Polis, dovrebbe essere secretata perché il procedimento sanzionatorio non si è ancora concluso e si tratta di una società quotata.

Nel pomeriggio, si legge nell'avviso di convocazione, verranno invece ascoltati i commissari liquidatori di Veneto Banca, "in merito allo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa" dell'ex popolare veneta.