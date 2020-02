Cattolica Assicurazioni, utile 2019 atteso in calo e tagliata guidance

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annuncia i risultati preliminari dell'esercizio 2019, che chiude conattesi adi euro,, di cui 2,2 miliardi di euro nel(+2,5%) e 4,8 miliardi di euro nel(+30%). Ildovrebbe assestarsi a circa, valore marginalmente superiore al precedente esercizio (292 milioni di euro), nonostante lo sfavorevole aumento del costo dei sinistri causati da eventi atmosferici.di Gruppo 2019 èrispetto allo scorso esercizio a causa di alcunenon pianificate ancora in fase di definizione, tra le quali la già comunicata perdita derivante dallaIl Consiglio ha ancherispetto a quella delineata dal Piano Industriale 2018-20: ilè atteso in un intervallo compresorispetto alla forchetta precedentemente comunicata (375-400 milioni di euro). Una revisione condizionata da scenari del mercato assicurativo più sfavorevoli e concorrenziali di quanto previsto.Il titolo Cattolica quotato a Piazza Affari è partito in ribasso dell'1% questa mattina.