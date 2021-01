© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha reso noto che venerdì 8 gennaio il, conseguente all'istruttoria aperta nel luglio 2020, che contiene "e l'avvio di unverso la società" oltre alla richiesta diL'ispezione - precisa la compagnia - ha riguardato, in particolare, gli, il funzionamento dele la valutazione deinegli anni 2018, 2019 e primi mesi del 2020.L'IVASS in particolare ha chiesto unanell'assetto di governance dell'impresa ed ha richiesto in particolare: un profondo ricambio dei componenti dell'organo amministrativo () in concomitanza con la trasformazione in SpA, che sarà efficace dal 1° aprile 2021, e unL'Istituto di vigilanza ha poi chiest, in particolare della, per la quale l'azienda sta dialogando con la Consob per la finalizzazione del prospetto informativo e la vendita delle azioni rivenienti da recesso (circa 20,7 milioni di titoli) entro la fine del 2021. La prima tranche dell'aumento di capitale da 300 milioni euro, invece, è stata già completata ad ottobre, a seguito dell'accordo di partnership con Assicurazioni Generali.L'IVASS ha infine richiestosotto la responsabilità dell'Amministratore Delegato, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.