Cattolica Assicurazioni, forte crescita dell'utile nel primo semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cattolica Assicurazioni chiude il primo semestre 2019 con una 61 milioni di euro.Ladel lavoro diretto ed indiretto Danni e Vita cresce del 10,6% a 3,27 miliardi (in calo del 2,8% a termini omogenei). Nel businessdiretto si riscontra un incremento del 3%. La crescita della raccoltaè pari al 14,8% ed è accompagnata da un'azione di revisione dei prodotti con progressiva riduzione del profilo di rischio. L'aumento dei volumi Danni e Vita e la profittabilità tecnica - spiega la società nella nota dei conti - determinano un miglioramento del risultato operativo, che segna un incremento del 4,3% a 156 milioni.Cattolica stima per l'intero anno "unin miglioramento" rispetto al precedente esercizio "fatti salvi eventi straordinari" in un mercato assicurativo ancora caratterizzato da "un'elevata competitività, da tassi di interesse in deciso ulteriore ribasso e da una significativa volatilità dello spread sui titoli italiani".. Arriviamo a metà del Piano Industriale 2018-2020 con un, con una raccolta complessiva e un utile che crescono a doppia cifra e con una confermata profittabilità, a dimostrazione delle capacità tecniche e assuntive del Gruppo e della forza distributiva tramite le proprie reti agenziali e bancarie" - commentadel Gruppo Cattolica Assicurazioni -. "La solidità patrimoniale si attesta a 1,65 volte il requisito regolamentare, in miglioramento rispetto al precedente trimestre".