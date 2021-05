26 Maggio 2021

(Teleborsa) - Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona, accogliendo la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, "ha archiviato per infondatezza della notizia di reato il procedimento avviato contro alcuni esponenti aziendali ai quali era stata notificata in data 31 luglio 2020 un'informazione di garanzia sull'ipotesi di violazione dell'art 2636 CC (illecita influenza sull'assemblea), relativa alle

riunioni del 13/04/2019, 27/06/2020 e 31/07/2020". Lo rende noto Cattolica Assicurazioni.