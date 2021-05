31 Maggio 2021

(Teleborsa) - Amplia il rialzo Cattolica Assicurazioni, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 13,79%. Il titolo ha raggiunto un massimo intraday a 6,99 euro sopra il corrispettivo pari a 6,75 euro per azione offerto da Generali con l'OPA lanciata dal Leone di Trieste e finalizzata al delisting di Cattolica.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società assicurativa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Le implicazioni di breve periodo di Cattolica Assicurazioni sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 6,77. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 7,23.