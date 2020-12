© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cattolica Immobiliare accresce il patrimonio in gestione con l'acquisizionedi un immobile storico ad uso direzionale nel pieno centro di Roma,L'immobile,, è composto da due edifici e si sviluppa su sette piani, di cui uno interrato, per una superficie complessiva di 13mila metri quadri.L'operazione è stata originata, negoziata e strutturata da Cattolica Immobiliare e Savills IM SGR e realizzata tramite il Fondo Girolamo, FIA immobiliare istituito e gestito da Savills IM SGR ed interamente sottoscritto dal Gruppo Cattolica, specializzato in uffici core locati a tenant di elevato standing.In seguito a questa operazione, il Fondo si arricchisce di un nuovo immobile a reddito, il terzo in un anno, dopo le due strutture acquisite in zona Bicocca a Milano a dicembre 2019 e a luglio 2020, rispettivamente l'immobile di viale Sarca 222 e l'adiacente Learning Center Pirelli.