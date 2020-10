La Cattedra UNESCO in “Paesaggi Culturali del Mediterraneo e Comunità di Saperi”dell’ Università degli Studi della Basilicata, in collaborazione con i Coordinamenti delle 32 Cattedre UNESCO italiane, e con la Fondazione ENI Enrico Mattei, lancia il progetto “Dialoghi delle Cattedre UNESCO: un laboratorio di idee per il mondo che verrà”.

L’evento on line si tiene il 9 ottobre alle ore 16,30 ed è inserito nel cartellone degli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall’ ASVIS. La diretta Facebook e youtube si tiene sui canali della Cattedra UNESCO www.materaunescochair.it

Dalle 16.45 sono previsti, tra gli altri, gli interventi del ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, di Franco Bernabé presidente Cniu, del portavoce dell'Asvis Enrico Giovannini e del professore Patrizio Bianchi, titolare della cattedra Unesco "Educazione, crescita e uguaglianza".

All’evento farà seguito un appuntamento televisivo sul canale RAI Scuola, in cui si darà avvio al programma di incontri webinar nei quali verrà raccontato il contributo delle Cattedre UNESCO italiane, anche attraverso il confronto con altri studiosi ed esperti, sui temi della sfida globale per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi di sviluppo sostenibile occorrono un pensiero integrato, l’impegno di tutti, e un profondo cambiamento del nostro sguardo su di noi e sul mondo.

