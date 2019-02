Cathay Pacific, da giugno volo non stop Roma-Hong Kong con l'Airbus A350-1000

Ultimo aggiornamento: 19:10

Dal 1 giugno 2019 lo scalo della capitale vedràper i collegamenti aL'aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicinoaccoglierà così, che si distingue per aerodinamica, design e tecnologia innovativa, massima efficienza con basso consumo di carburante e di emissioni di CO2.. Entro il 2021 l'aerolinea di Hong Kong, da anni universalmente classificata come tra le primissime al mondo, disporrà di 20 velivoli di questo tipo.Già operativo, tra cui Washington DC, Madrid, Tel Aviv, Amsterdam, Manchester e Zurigo,di Fiumicino, non essendo l'aereo ancora utilizzato da altre compagnie sullo scalo romano. E proprio perCon una fusoliera di 7 metri più lunga della versione precedente dell'A350, la "900",. Ora l'introduzione di questo aeromobile all'avanguardia e con maggiore capacità è sicuramente un segnale del potenziale che vediamo nel mercato del centro-sud Italia".L'arrivo dell'A350-1000 a Fiumicino coinciderà, inoltre,: un incremento della capacità significativo, che riflette il crescente interesse del mercato italiano nei confronti delle destinazioni in Asia e nel Sud-Est asiatico.