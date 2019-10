© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Il prossimo 24 ottobre sarò a Lussemburgo per incontrare tutti i ministri del lavoro europei. Cercherò di palare con loro affinché. Reputoaffinché vengano tutelati tutti i lavoratori europei". Lo ha dichiarato la ministra del Lavoro,, intervenuta a "Radio1 In Viva Voce" su Rai Radio 1.Sul tema della, la ministra ha assicurato un rapido intervento: "Ci metteremo mano in fretta,- ha ricordato Catalfo - Il coordinamento avviene anche attraverso le banche dati. È una delle cose evidenziate nel tavolo tecnico,, une gli investimenti in. Il numero proposto dall'ispettorato del lavoro - ha concluso la ministra - è di 150 unità in più ed è quello che stiamo proponendo".