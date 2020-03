Catalfo: sostegno per tutti i lavoratori e imprese

(Teleborsa) - "Stiamo preparando norme che vanno a sostegno di famiglie, imprese e di tutti i lavoratori, indipendentemente dai settori e su tutto il territorio nazionale". Lo ha spiegato la Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.



Nel Decreto (in arrivo venerdì come ha annunciato il Ministro Gualtieri) ha anticipato, ci saranno "norme per la famiglia con un congedo parentale speciale per tutte le famiglie italiane o in alternativa l'uso di un voucher babysitter" oltre a "norme speciali per stagionali anche con la sospensione del versamento dei contributi". © RIPRODUZIONE RISERVATA