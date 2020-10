Catalfo: con Fondo nuove competenze benefici ad aziende e lavoratori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ho appena firmato e trasmesso al MEF il decreto interministeriale che istituisce il, una misura che ho fortemente voluto e che rappresenta il primoper la ripartenza del nostro Paese".Lo scrive in un post su Facebook il Ministro del Lavorosottolineando che "con questo Fondo - istituito con il Decreto Rilancio e rafforzato con il Decreto Agosto che ne ha portato la dotazione complessiva a 730 milioni di euro - ho puntato a introdurre uno strumento alternativo alla Cassa integrazione e di natura "attiva" con fortIl Fondo - prosegue - "consente infatti alle imprese (di qualunque settore e dimensione) di rimodulare temporaneamente l'orario di lavoro e di utilizzare una parte di esso per far svolgere ai suoi dipendenti attività di formazione e riqualificazione. Ciò avviene senza nessun onere per le aziende perché le ore di formazione sono totalmente a carico dallo Stato: in questo modo, le stesse beneficeranno di una riduzione del costo del lavoro.Al tempo stesso, i lavoratori possono implementare le loro competenze senza alcuna diminuzione della retribuzione (al contrario della cassa integrazione), bensì con un evidente, duplice vantaggio - economico e formativo - rispetto al normale sistema degli ammortizzatori sociali".La procedura per accedere al Fondo nuove competenze è: le aziende dovranno stipulare accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro e presentare entro il 31 dicembre progetti per lo sviluppo delle competenze fino a un massimo di 250 ore di formazione per ciascun lavoratore."Con questa misura - conclude Catalfo- prende corpo iluno dei progetti cardine per il rilancio del mercato del lavoro che sto predisponendo in vista del Recovery Plan e che vede, fra le sue principali direttrici, proprio le politiche attive e la formazione. Il mio obiettivo e quello di tutto il Governo è chiaro: occorre adeguare le competenze dei lavoratori alle nuove esigenze delle imprese, soprattutto quelle legate agli investimenti "green" e nel digitale con i quali intendiamo accompagnare la