Catalfo: blocco licenziamenti aiuta anche le imprese

(Teleborsa) - Ildeiè "un aiuto non solo per i lavoratori ma anche per le imprese, che possono tenere i dipendenti senza sostenerne il costo".La Ministra del Lavororisponde, in un colloquio con il Corriere della Sera, ai dubbi di Confindustria che vede nella misure per il lavoro un modo di pietrificare l'economia."Abbiamo aiutato le aziende con i contributi a fondo perduto, il taglio, il pagamento dei debiti pregressi della Pa, il potenziamento del fondo di garanzia per lee il Fondo nuove competenze, solo per fare degli esempi", ha aggiunto la Ministra.E proprio sulla possibilità di intervenire con una nuovae blocco dei licenziamenti, ha risposto: "faremo quello di cui ci sarà bisogno. Al momento gli strumenti ci sono e ci consentono di arrivare fino alla fine dell'anno. Mi auguro però che tutti facciano la loro parte, a partire dalle. Solo così possiamo convivere con il virus e contenerlo".Catalfo nega la volontà di "smontare il decreto Dignità" ma non difende la scelta di consentire ilsenza ledeia termine perché "viviamo un periodo eccezionale", ma specifica: "poi si tornerà al sistema ordinario".Un ultimo commento anche sulla vicenda che ha visto coinvolti i cinqueche hanno richiesto ildurante il lockdown: "Qui il problema non è normativo ma etico. Nei mesi di chiusura totale delle attività, era necessario sostenere i lavoratori e le loro famiglie con la massima celerità. Questi deputati hanno tradito il mandato popolare e devono scusarsi, restituire le somme percepite e dimettersi".